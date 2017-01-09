Двоє із трьох поранених українських військових знаходяться у задовільному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Стан двох із трьох українських військових, поранених 8 січня, задовільний. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.
“Відомо, що твоє військових поранені на різних напрямках. Знаю, що стан двох — задовільний, третього — не можу точно сказати...”, — сказав Л.Матюхін.
Говорячи про те, чи вдалося зв’язатися зі зниклими військовими, спікер сказав: “На жаль, досі жодної інформації, крім тієї, яка подавалася вчора ввечері, немає”.
Як повідомляв УНН, 8 січня, поблизу лінії розмежування зник зв’язок з трьома українськими військовослужбовцями.
Нагадаємо, трьох українських військових поранено протягом дня в зоні АТО.