Двоє із трьох поранених українських військових знаходяться у задовільному стані

“Відомо, що твоє військових поранені на різних напрямках. Знаю, що стан двох — задовільний, третього — не можу точно сказати...”, — сказав Л.Матюхін.

Говорячи про те, чи вдалося зв’язатися зі зниклими військовими, спікер сказав: “На жаль, досі жодної інформації, крім тієї, яка подавалася вчора ввечері, немає”.

Як повідомляв УНН, 8 січня, поблизу лінії розмежування зник зв’язок з трьома українськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, трьох українських військових поранено протягом дня в зоні АТО.