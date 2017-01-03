Двое баскетболистов сборной Украины провели результативные матчи в иностранных чемпионатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В нескольких иностранных баскетбольных чемпионатах состоялись очередные поединки, где игроки сборной Украины продемонстрировали бомбардирские качества, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.
Форвард сборной Украины Максим Корниенко стал одним из главных факторов в победе "Лукойл Академика" против клуба "Тича" - 86:75. Украинец, выйдя в старте, отыграл 31 минуту, набрал 18 очков (7/10 двухочковых, 1/1 трехочковых, 1/1 штрафных), собрал 11 подборов (5 в атаке), сделал 2 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота при 2 потерях и 3 фолах.
Команда М.Корниенко продолжила возглавлять турнирную таблицу чемпионата Болгарии с 9 победами в 11 матчах.
Кроме того, капитан сборной Украины Кирилл Фесенко помог "Авеллино" получить очередную победу в чемпионате Италии. Команда нашего центрового на выезде победила "Казерта" (86:82), а сам К.Фесенко, сыграл 24 минуты в стартовом составе и набрал 10 очков (4/7 двухочковых, 2/4 штрафных), собрал 4 подбора (2 в атаке ) и сделал 2 блок-шота при 3 фолах.
Напомним, что "Авеллино" разместился на 3-й позиции в Серии А - 10 побед.