Двоє баскетболістів збірної України провели результативні матчі в іноземних чемпіонатах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В кількох іноземних баскетбольних чемпіонатах відбулися чергові поєдинки, де гравці збірної України продемонстрували бомбардирські якості, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.
Форвард збірної України Максим Корнієнко став одним із головних факторів у перемозі “Лукойл Академіка” проти клубу “Тича” — 86:75. Українець, вийшовши в старті, відіграв 31 хвилину, набрав 18 очок (7/10 двоочкових, 1/1 триочкових, 1/1 штрафних), зібрав 11 підбирань ( 5 в атаці), зробив 2 передачі, 3 перехоплення та 2 блок-шота при 2 втратах і 3 фолах.
Команда М.Корнієнка продовжила очолювати турнірну таблицю чемпіонату Болгарії з 9 перемогами в 11 матчах.
Окрім того, капітан збірної України Кирило Фесенко допоміг “Авелліно” здобути чергову перемогу в чемпіонаті Італії. Команда нашого центрового на виїзді перемогла “Казерту” (86:82), а сам К.Фесенко, відіграв 24 хвилини у стартовому складі і набрав 10 очок (4/7 двоочкових, 2/4 штрафних), зібрав 4 підбирання (2 в атаці) і зробив 2 блок-шота при 3 фолах.
Нагадаємо, що “Авелліно” розмістився на 3-й позиції в Серії А — 10 перемог.