Двухлетняя девочка погибла в пожаре в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня во время пожара в Днепре погибла 2-летняя девочка, также пострадал 17-летний парень. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС в Днепропетровской области, сообщает УНН.
26 января в 12:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Высоцкого в г. Днепре.
На место происшествия были направлены спасатели государственных пожарно-спасательных частей. Пожарные, прибывшие по вызову установили, что пожар возник на 7 этаже 10-этажного жилого дома, а из окон квартиры где находился очаг возгорания шел густой дым.
Пожарными в квартире найдено тело двухлетнего ребенка без признаков жизни. Также, в результате происшествия пострадал 17-летний парень, которого госпитализирован в шоковом состоянии.
В настоящее время пожар ликвидирован. Предварительная площадь пожара составила 65 кв. метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.