Двухлетняя девочка погибла в пожаре в Днепре

26 января в 12:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Высоцкого в г. Днепре.

На место происшествия были направлены спасатели государственных пожарно-спасательных частей. Пожарные, прибывшие по вызову установили, что пожар возник на 7 этаже 10-этажного жилого дома, а из окон квартиры где находился очаг возгорания шел густой дым.

Пожарными в квартире найдено тело двухлетнего ребенка без признаков жизни. Также, в результате происшествия пострадал 17-летний парень, которого госпитализирован в шоковом состоянии.

В настоящее время пожар ликвидирован. Предварительная площадь пожара составила 65 кв. метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.