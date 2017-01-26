Дворічна дівчинка загинула у пожежі у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні під час пожежі у Дніпрі загинула 2-річна дівчинка, також постраждав 17-річний хлопець. Про це проінформували у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, повідомляє УНН.
26 січня о 12:43 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вул. Висоцького у м. Дніпрі.
На місце події було направлено рятувальників державних пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що пожежа виникла на 7 поверсі, 10-поверхового житлового будинку, а з вікон квартири де знаходився осередок загоряння йшов густий дим.
При ліквідації пожежі в квартирі знайдено тіло дворічної дитини без ознак життя. Також внаслідок події постраждав 17-річний хлопець, якого госпіталізовано у шоковому стані.
Наразі пожежу ліквідовано. Попередня площа пожежі склала 65 кв. метрів. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.