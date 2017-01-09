Двух малолетних детей в запертой квартире оставила горе-мать в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Спасателям ГосЧС пришлось "вырезать" двери, чтобы спасти детей от голода.
Об этом рассказали корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
В городе Шепетовка в милицию обратились местные жители.
Люди рассказали полиции о том, что в окне 5 этажа в течение дня сидят двое детишек. На место происшествия приехали спасатели, которые с помощью спецсредств открыли квартиру. В помещении были двое детей: 2-летняя девочка и 4-летний мальчик. Сколько дней дети находились без присмотра взрослых — сейчас устанавливают в полиции.
“Место нахождения родителей детей установить не удалось. В квартире оставили записку для родителей. Однако, уже вторые сутки дети находятся в больнице, а родственники так и не обратились ни в полицию, ни в больницу”, — отметили в полиции.
Напуганных и голодных детей госпитализировали в Шепетовскую районную больницу.
Напомним, Чугуевский городской суд Харьковской области признал виновной 29-летнюю мать по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми и приговорил к 2,5 годам лишения свободы.