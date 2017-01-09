Двох малолітніх дітей у замкненій квартирі залишила горе-мати на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Рятувальникам ДСНС довелось "вирізати" двері, аби врятувати малюків від голоду. Про це розповіли кореспонденту УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
У місті Шепетівка до правоохоронців звернулися місцеві мешканці.
Люди розповіли поліції про те, що у вікні 5 поверху протягом дня сидять двоє діточок. На місце події приїхали рятувальники, які за допомогою спецзасобів відкрили квартиру. У приміщенні були двоє дітей: 2-річна дівчинка і 4-річний хлопчик. Скільки днів діти знаходились без догляду дорослих — наразі встановлюють у поліції.
“Місце знаходження батьків дітей встановити не вдалося. Відтак, у квартирі залишили записку для батьків. Проте, вже другу добу діти знаходяться у лікарні, а родичі так і не звернулися ані до пооіції, ані в лікарню”, — зазначили в поліції.
Наляканих і голодних дітей госпіталізовано до Шепетівської районної лікарні.
Нагадаємо, Чугуївський міський суд Харківської області визнав винною 29-річну матір за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми та засудив до 2,5 років позбавлення волі.