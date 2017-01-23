Два тайника с боеприпасами обнаружили в зоне проведения АТО

Вблизи села Джемильное Луганской области правоохранители изъяли из тайника четыре гранатомета РПГ-26. Схрон был оборудован в лесопосадке неподалеку автодороги Старобельск - Сватово.

В разрушенном доме в селе Широкино Донецкой области правоохранители обнаружили две тротиловые шашки общим весом 600 грамм, гранату Ф-1 и несколько десятков патронов различного калибра.

Задокументированные материалы сотрудники СБУ передали в соответствующие инстанции Национальной полиции для открытия производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.