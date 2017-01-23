Дві схованки з боєприпасами виявили у зоні проведення АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Правоохоронці виявили два сховища зі зброєю та боєприпасами у зоні проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Поблизу села Джемільне на Луганщині правоохоронці вилучили зі схованки чотири гранатомети РПГ-26. Схрон був облаштований у лісопосадці неподалік автодороги Старобільськ - Сватове.
У зруйнованому будинку в селі Широкине Донецької області правоохоронці виявили дві тротилові шашки загальною вагою шістсот грамів, гранату Ф-1 та декілька десятків набоїв різного калібру.
Задокументовані матеріали співробітники СБУ передали до відповідних інстанцій Національної поліції для правопорушення провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.