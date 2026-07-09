Дунайская комиссия полностью отказалась от использования русского языка

С июля этого года Дунайская комиссия полностью исключила русский язык из своей работы. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

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Отныне, с июля 2026 года, единственными рабочими языками международной организации являются английский и немецкий.

Русский язык использовался в работе организации с момента ее создания в 1949 году.

Заместитель главы Минобщин Андрей Кашуба подчеркнул, что украинские специалисты в течение многих месяцев вели сложные переговоры и убеждали партнеров.

В министерстве добавили, что такое исключение является не просто техническим шагом. Оно свидетельствует о том, что международные организации пересматривают правила своей деятельности и лишают россию инструментов влияния и многолетних привилегий.

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