Дубль М.Яковлевса принес ХК "Донбасс" гостевую победу над "Белым Барсом"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В первой встрече 20-го тура Украинской хоккейной лиги белоцерковский "Белый Барс" принимал действующего чемпиона ХК "Донбасс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Серьезная игровое преимущество "Донбасса" не принесло команде дивидендов в первом периоде. "Белый Барс", в свою очередь, сделал за 20 минут всего два броска, но и они были безрезультатными. В итоге, стартовый период матча завершился вничью - 0: 0.
На старте второго отрезка "Донбасс" сумел открыть счет усилиями латвийского защитника Мартиньш Яковлевса, но на 11-й минуте "Белый Барс" выровнял цифры на табло благодаря голу Никиты Лесникова. Через пару минут дончане смогли реализовать численное преимущество - дубль за "Донбасс" оформил М.Яковлевс.
Разница в одну шайбу оставляла "Белому Барсу" шанс на ничью. И надежда на такой результат у хозяев сохранялась практически до последних секунд поединка, пока третью шайбу "Донбасса" в этом матче забросил Денис Кочетков, поставив точку в поединке.
Напомним, что "Донбасс" с 39 очками разместился на 2-й строчке чемпионата Украины, однако команда Анатолия Степанищев будет иметь игры в запасе - пока дончане провели 17 встреч.
Кроме того, "Белый Барс" с 6 очками на последнем 6-м месте в УХЛ.