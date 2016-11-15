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Дубль М.Яковлевса принес ХК "Донбасс" гостевую победу над "Белым Барсом"

Дубль М.Яковлевса принес ХК "Донбасс" гостевую победу над "Белым Барсом"

Киев • УНН

 • 8570 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В первой встрече 20-го тура Украинской хоккейной лиги белоцерковский "Белый Барс" принимал действующего чемпиона ХК "Донбасс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Серьезная игровое преимущество "Донбасса" не принесло команде дивидендов в первом периоде. "Белый Барс", в свою очередь, сделал за 20 минут всего два броска, но и они были безрезультатными. В итоге, стартовый период матча завершился вничью - 0: 0.
На старте второго отрезка "Донбасс" сумел открыть счет усилиями латвийского защитника Мартиньш Яковлевса, но на 11-й минуте "Белый Барс" выровнял цифры на табло благодаря голу Никиты Лесникова. Через пару минут дончане смогли реализовать численное преимущество - дубль за "Донбасс" оформил М.Яковлевс.

Разница в одну шайбу оставляла "Белому Барсу" шанс на ничью. И надежда на такой результат у хозяев сохранялась практически до последних секунд поединка, пока третью шайбу "Донбасса" в этом матче забросил Денис Кочетков, поставив точку в поединке.

Напомним, что "Донбасс" с 39 очками разместился на 2-й строчке чемпионата Украины, однако команда Анатолия Степанищев будет иметь игры в запасе - пока дончане провели 17 встреч.

Кроме того, "Белый Барс" с 6 очками на последнем 6-м месте в УХЛ.

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