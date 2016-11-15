Дубль М.Яковлевса приніс ХК "Донбас" гостьову перемогу над "Білим Барсом"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У першій зустрічі 20 туру Української хокейної ліги білоцерківський “Білий Барс” приймав чинного чемпіона ХК “Донбас”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Серйозна ігрова перевага “Донбасу” не принесла команді дивідендів в першому періоді. “Білий Барс”, в свою чергу, зробив за 20 хвилин всього два кидки, але і вони були безрезультатними. У підсумку, стартовий період матчу завершився внічию — 0:0.
На старті другого відрізку “Донбас” зумів відкрити рахунок зусиллями латвійського захисника Мартіньша Яковлевса, але на 11-й хвилині “Білий Барс” вирівняв цифри на табло завдяки голу Микити Лєснікова. Ще через пару хвилин донеччани змогли реалізувати чисельну перевагу — дубль за “Донбас” оформив М.Яковлевс.
Різниця в одну шайбу залишала “Білому Барсу” шанс на нічию. І надія на такий результат у господарів зберігався практично до останніх секунд поєдинку, поки третю шайбу “Донбасу” в цьому матчі закинув Денис Кочетков, поставивши крапку в поєдинку.
Нагадаємо, що “Донбас” з 39 очками розмістився на 2-й сходинці чемпіонату України, проте команда Анатолія Степанищева матиме ігри в запасі — наразі донеччани провели 17 зустрічей.
Крім того, “Білий Барс” з 6 очками на останньому 6-му місці в УХЛ.