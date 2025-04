Дуб, посаженный Макроном и Трампом, исчез из-под Белого дома

Молодой европейский дуб привез с собой из Франции Эммануэль Макрон. Дерево выращивали в лесу Белло (северный регион Франции, недалеко от реки Марна), где в июне 1918 года произошла историческая битва. Тогда немецкой армии противостояли французские, американские и британские солдаты. В ходе боев, продолжавшихся 25 дней, погибли, в частности, более 2 тыс. морских пехотинцев американского экспедиционного корпуса, и еще около 8 тыс. были ранены. Макрон во время встречи с Трампом сказал, что это дерево будет упоминанием о тех отношениях, которые связывают США и Францию.

Однако в воскресенье британская пресса обратила внимание на отсутствие саженца на лужайке Белого дома, а агентство Reuters распространило фотографию, где на месте посаженного дерева видно только круг свежевскопанной земли.

Представители одной из стран не объяснили причины исчезновения дуба. Однако французское радио процитировало специалистов-садоводов, которые заявили, что этот тип дерева лучше высаживать осенью, поэтому возможно “в октябре дерево вернется”.

Как пояснила газета The Huffington Post со ссылкой на источник в Елисейском дворце, в США существуют жесткие карантинные нормы для любых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли, ввозимых на территорию США. Дуб, привезенный президентом Франции в ходе его государственного визита и высаженный лидерами двух стран, не стал исключением. По данным источника из Елисейского дворца, карантин для саженца дуба скоро завершится, дерево ни в коей мере не пострадало от очередной пересадки. Как сообщила газета, санитарная служба США согласилась сделать исключение из правил и допустила временную посадку растения у Белого дома исключительно по настоянию президента Трампа.

