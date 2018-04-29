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Дуб, посаджений Макроном і Трампом, зник з-під Білого дому

Київ • УНН

 • 17441 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Молодий дуб, який президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон посадили на галявині Білого дому, був потім викопаний і поміщений на фітосанітарний карантинний контроль. Про це повідомляє УНН з посиланням The Huffington Post.

Дуб, посаджений Макроном і Трампом, зник з-під Білого дому

Молодий європейський дуб привіз із собою з Франції Еммануель Макрон. Дерево вирощували у лісі Белло (північний регіон Франції, недалеко від річки Марна), де в червні 1918 року сталася історична битва. Тоді німецькій армії протистояли французькі, американські та британські вояки. У ході боїв, що тривали 25 днів, загинули, зокрема, понад 2 тис. морських піхотинців американського експедиційного корпусу, і ще близько 8 тис. були поранені. Макрон під час зустрічі з Трампом сказав, що це дерево буде згадкою про ті відносини, які пов’язують США та Францію.

Однак у неділю британська преса звернула увагу на відсутність саджанця на галявині Білого дому, а агентство Reuters розповсюдило фотографію, де на місці посадженого дерева видно лише коло свежевскопанной землі.

Представники жодної з країн не пояснили причини зникнення дуба. Однак французьке радіо процитувало фахівців-садоводів, які заявили, що цей тип дерева найкраще висаджувати восени, тож можливо “у жовтні дерево повернеться”.

Як пояснила газета The Huffington Post з посиланням на джерело в Єлисейському палаці, в США існують жорсткі карантинні норми для будь-яких саджанців, насіння, розсади і навіть імпортної землі, що ввозяться на територію США. Дуб, привезений президентом Франції в ході його державного візиту і посаджений лідерами двох країн, не склав винятку. За даними джерела з Єлисейського палацу, карантин для саджанця дуба скоро завершиться, дерево ні в якій мірі не постраждало від чергової пересадки. Як повідомила газета, санітарна служба США погодилася зробити виняток із правил і допустила тимчасову посадку рослини біля Білого дому виключно за наполяганням президента Трампа.

Tree French President Macron gifted Trump during his state visit DISAPPEARS from the White House South Lawn https://t.co/VZwmGZmLIP

— Daily Mail US (@DailyMail) 29 апреля 2018 г.

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