В Киеве вражеский дрон попал в многоэтажку, где живет посол Эстонии
Киев • УНН
В Киеве российский дрон-камикадзе атаковал дом, где проживает посол Эстонии Аннели Кольк. Дипломат не пострадала, а глава МИД Эстонии призвал усилить ПВО Украины.
В Киеве в ночь на 7 ноября российский дрон-камикадзе попал в дом, где проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна в соцсети X, пишет УНН.
Российский дрон попал в дом, где живет посол Эстонии Аннели Кольк, она не пострадала.
"Никто не в безопасности в Украине, пока россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", - написал министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна.
Напомним
россия с ночи атаковала Украину баллистической ракетой, 4 управляемыми ракетами и 92 дронами. Уничтожено 4 ракеты на 62 беспилотники.