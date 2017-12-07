ДТП на Шулявке: легковушка перекинула микроавтобус телевизионщиков

Микроавтобус, в котором ехали представители телевидения, столкнулся с автомобилем после чего автобус вынесло на тротуар и перевернуло на бок.

“Информации о том, какому именно каналу принадлежал микроавтобус нет, была ночная смена, людей я дергать не могу, потому сейчас нет деталей аварии”, — сообщили в патрульной полиции.

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По предварительной информации пострадавших нет.

Напомним, в ходе расследования смертельного ДТП на ул.Сумской в Харькове полиция установила еще одного нарушителя правил дорожного движения во время аварии. По информации полиции, водитель автомобиля “Opel Vivaro” также начал движение на желтый сигнал светофора вместе с “Volkswagen Tuareg”.