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ДТП на Шулявці: легковик перекинув мікроавтобус телевізійників

ДТП на Шулявці: легковик перекинув мікроавтобус телевізійників

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У столиці сталася ДТП на проспекті Перемоги біля станції метро Шулявська, де мікроавтобус з працівниками телебачення зіштовхнувся з легковим автомобілем. Це кореспонденту УНН підтвердили в патрульній поліції.

Мікроавтобус, в якому їхали представники телебачення, зіткнувся з легковиком після чого автобус винесло на тротуар і перевернуло на бік.

“Інформації щодо того, якому саме каналу належав мікроавтобус немає, була нічна зміна, людей я смикати не можу, тому зараз немає деталей аварії”, — повідомили в патрульній поліції.

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За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, в ході розслідування смертельної ДТП на вул.Сумській у Харкові поліція встановила ще одного порушника правил дорожнього руху під час аварії. За інформацією поліції, водій автомобіля “Opel Vivaro” також почав рух на жовтий сигнал світлофора разом з “Volkswagen Tuareg”.

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