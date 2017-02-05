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ГосЧС Украины выделил 10 бригад на восстановление поврежденных домов в Авдеевке

Киев • УНН

 • 9121 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Для восстановления поврежденных домов в Авдеевке Государственная служба МЧС Украины выделила 10 бригад. Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает корреспондент УНН.

ГосЧС Украины выделил 10 бригад на восстановление поврежденных домов в Авдеевке

"Сегодня принято решение совместно с ГосЧС, что ГосЧС выделяет 10 бригад по три человека. Строительные материалы благодаря гуманитарной помощи всей Украине у нас есть. И фактически уже с завтрашнего-послезавтрашнего дня бригады пойдут в помощь жителями", - сказал П.Жебривский.

Председатель Донецкой ВГА отметил, что работники ГосЧС совместно с местными строительными отрядами будут вставлять стекла в выбитые окна домов, а также ремонтировать крыши.

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

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