ДСНС України виділила 10 бригад на відбудову пошкоджених будинків в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Для відбудови пошкоджених будинків в Авдіївці Державна служба надзвичайних ситуацій України виділила 10 бригад. Про це в ефірі каналу “112 Україна” повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні прийнято рішення спільно з ДСНС, що ДСНС виділяє 10 бригад по троє людей. Будівельні матеріали завдяки гуманітарній допомозі всієї України у нас є. І фактично уже із завтрашнього-післязавтрашнього дня бригади підуть для допомоги мешканцями”, — сказав П.Жебрівський.
Голова Донецької ВЦА зазначив, що працівники ДСНС спільно з місцевими будівельними загонами будуть вставляти скло у вибиті вікна помешкань, а також ремонтувати дахи.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.