ГСЧС Киева: сообщение о пожаре в бывшей гостинице "Славутич" было ложным

"Сегодня в 13 часов 11 минут в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о возгорании в гостинице на Энтузиастов 1 - это Днепровский район столицы. На место вызова немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений и прибыв на место событий, проведя соответствующую разведку, было установлено, что вызов был ложным, никакого возгорания не было на месте происшествия ", - отметили в ДСНС.

По словам представителя ГСЧС, вероятно, на месте происшествия проводились ремонтные события, которые вызвали беспокойство среди людей, которые вызвали бригады.

Отметим, ранее в сети появились фото с якобы пожаром, который произошел на верхнем этаже бывшей гостиницы "Славутич" в Киеве.

Как сообщал УНН, в центре Киева произошел масштабный пожар.