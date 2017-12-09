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ГСЧС Киева: сообщение о пожаре в бывшей гостинице "Славутич" было ложным

ГСЧС Киева: сообщение о пожаре в бывшей гостинице "Славутич" было ложным

Киев  •  УНН

 • 13939 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сообщение о пожаре на верхнем этаже бывшей гостиницы "Славутич" было ложным. Об этом в комментарии УНН рассказал главный специалист сектора связей массовой информации ГСЧС Киева Александр Макушенко.

"Сегодня в 13 часов 11 минут в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о возгорании в гостинице на Энтузиастов 1 - это Днепровский район столицы. На место вызова немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений и прибыв на место событий, проведя соответствующую разведку, было установлено, что вызов был ложным, никакого возгорания не было на месте происшествия ", - отметили в ДСНС.

По словам представителя ГСЧС, вероятно, на месте происшествия проводились ремонтные события, которые вызвали беспокойство среди людей, которые вызвали бригады.

Отметим, ранее в сети появились фото с якобы пожаром, который произошел на верхнем этаже бывшей гостиницы "Славутич" в Киеве.

Как сообщал УНН, в центре Киева произошел масштабный пожар.

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