ГСЧС Киева: сообщение о пожаре в бывшей гостинице "Славутич" было ложным
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сообщение о пожаре на верхнем этаже бывшей гостиницы "Славутич" было ложным. Об этом в комментарии УНН рассказал главный специалист сектора связей массовой информации ГСЧС Киева Александр Макушенко.
"Сегодня в 13 часов 11 минут в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о возгорании в гостинице на Энтузиастов 1 - это Днепровский район столицы. На место вызова немедленно прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений и прибыв на место событий, проведя соответствующую разведку, было установлено, что вызов был ложным, никакого возгорания не было на месте происшествия ", - отметили в ДСНС.
По словам представителя ГСЧС, вероятно, на месте происшествия проводились ремонтные события, которые вызвали беспокойство среди людей, которые вызвали бригады.
Отметим, ранее в сети появились фото с якобы пожаром, который произошел на верхнем этаже бывшей гостиницы "Славутич" в Киеве.
Как сообщал УНН, в центре Киева произошел масштабный пожар.