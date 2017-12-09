ДСНС Києва: повідомлення про пожежу в колишньому готелі “Славутич” було хибним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Повідомлення про пожежу на верхньому поверсі колишнього готелю “Славутич” було хибним. Про це в коментарі УНН розповів головний фахівець сектору зв’язків масової інформації ДСНС Києва Олександр Макушенко.
“Сьогодні о 13 годині 11 хвилин до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про загорання в готелі на Ентузіастів 1 — це Дніпровський район столиці. На місце виклику негайно прибули рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, і прибувши на місце подій, провівши відповідну розвідку, було встановлено, що виклик був хибним, ніякого загорання не було на місці події”, — зазначили в ДСНС.
За словами представника ДСНС, ймовірно, на місці події проводились ремонтні події, які спричинили занепокоєння серед людей, які викликали бригади.
Зазначимо, раніше у мережі зявились фото з нібито пожежі, яка сталася на верхньому поверсі колишнього готелю “Славутич” в місті Києві.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва сталася масштабна пожежа.