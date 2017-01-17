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Второй тур не определил победителя на выборах главы Европарламента

Второй тур не определил победителя на выборах главы Европарламента

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Второй тур голосования в Европарламенте не определил победителя на выборах нового главы евроинституции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕП.

"Ни один из кандидатов не получил необходимое абсолютное большинство действительных голосов (346) в первом и втором раундах голосования в президентских выборах Европарламента во вторник. Из шести кандидатов, Антонио Таяни получил лучший результат во втором туре голосования, 287 голосов, опередив Джанни Пителлу и Хельгу Стивенс", - говорится в сообщении.

По итогам второго тура голосования, Антонио Таяни получил 287 (+13) голосов, Джанни Пителла - 200 (+17), Хельга Стивенс - 66 (-11), Жан Ламберт - 51 (-5), Лаурентиу Ребега - 45 (+2), Элеонора Форенца - 42 (-8).

Всего во втором туре голосования был 691 действительный голос. Всего было 725 голосов.

Голосование является тайным и может продолжаться до четырех раундов. Кандидаты могут уйти, а новые могут принять участие в конкурсе до второго и третьего тура голосования. Третий тур голосования начнется в 17:30 (18:30 по Киеву).

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