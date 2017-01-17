Другий тур не визначив переможця на виборах голови Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Другий тур голосування у Європарламенті не визначив переможця на виборах нового голови євроінституції, передає УНН з посиланням на прес-службу ЄП.
"Жоден з кандидатів не отримав необхідну абсолютну більшість дійсних голосів (346) в першому і другому раундах голосування в президентських виборах Європарламенту у вівторок. З шести кандидатів, Антоніо Таяні отримав найкращий результат у другому турі голосування, 287 голосів, випередивши Джанні Пітеллу і Хельгу Стівенс", - йдеться у повідомленні.
За підсумками другого туру голосування, Антоніо Таяні отримав 287 (+13) голосів, Джанні Пітелла - 200 (+17), Хельга Стівенс - 66 (-11), Жан Ламберт - 51 (-5), Лаурентіу Ребега - 45 (+2), Елеонора Форенца - 42 (-8).
Всього у другому турі голосування був 691 дійсний голос. Усього було 725 голосів.
Голосування є таємним і може тривати до чотирьох раундів. Кандидати можуть піти, а нові можуть взяти участь в конкурсі до другого і третього туру голосування. Третій тур голосування почнеться о 17:30 (18:30 за Києвом).