Мелкооптовые цены на светлые нефтепродукты перешли к росту

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро выросла на 0,21% (5 коп./л) до 21,89 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро повысилась на 0,27% (6 коп./л) и составляет 22,78 грн/л, а мелкооптовые партии дизельного топлива евро выросли в цене на 0,59% (12 коп./л) до 20,10 грн за литр.

Также выросла стоимость и автогаза. За последние З0 дней цена сжиженного газа в мелком опте стала больше на 0,7%, или 130,9 грн/т.

Напомним, по словам эксперта Д.Марунича, цены на бензин могут вырасти до 30 грн за литр уже во втором полугодии.