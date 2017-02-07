Дрібнооптові ціни на світлі нафтопродукти перейшли до зростання

Так, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0,21% (5 коп./л) до 21,89 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро підвищилася на 0,27% (6 коп./л) і становить 22,78 грн/л, а дрібнооптові партії дизельного палива євро виросли в ціні на 0,59% (12 коп./л) до 20,10 грн за літр.

Також зросла вартість і автогазу. За останні З0 днів ціна скрапленого газу в дрібному опті стала більше на 0,7%, або 130,9 грн/т.

Нагадаємо, за словами експерта Д.Марунича, ціни на бензин можуть зрости до 30 грн за літр вже у другому півріччі.