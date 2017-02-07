Дрібнооптові ціни на світлі нафтопродукти перейшли до зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Моніторинг ринку нафтопродуктів України станом на минулу добу засвідчив, що дрібнооптові ціни на світлі нафтопродукти перейшли до зростання. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.
Так, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 0,21% (5 коп./л) до 21,89 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро підвищилася на 0,27% (6 коп./л) і становить 22,78 грн/л, а дрібнооптові партії дизельного палива євро виросли в ціні на 0,59% (12 коп./л) до 20,10 грн за літр.
Також зросла вартість і автогазу. За останні З0 днів ціна скрапленого газу в дрібному опті стала більше на 0,7%, або 130,9 грн/т.
Нагадаємо, за словами експерта Д.Марунича, ціни на бензин можуть зрости до 30 грн за літр вже у другому півріччі.