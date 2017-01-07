Дороги Киева убирают более 500 единиц техники - КГГА

ukru
19:49 • 63552 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 114049 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 111704 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109358 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 135960 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113292 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120506 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130245 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140334 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144620 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 109659 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 62249 просмотра
Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

12 марта, 14:54 • 31538 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102034 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 34170 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 63540 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 114046 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102034 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 109659 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 135959 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137463 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145602 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150510 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148986 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152358 просмотра
Актуальное
Дороги Киева убирают более 500 единиц техники - КГГА

Дороги Киева убирают более 500 единиц техники - КГГА

Киев • УНН

 • 8218 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Улицы Киева от последствий снегопада убирают более 500 единиц техники, при условии дальнейшего осложнения погодных условий "Киевавтодор" имеет соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"Улицы Киева от последствий снегопада продолжают убирать: сейчас задействовано более 500 единиц техники, в том числе коммунальной корпорации "Киевавтодор" и жилищных организаций", - говорится в сообщении.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", предприятие обеспечено достаточными запасами материалов: на складах 150 л дизтоплива, 54 тыс. л бензина, 43 тыс. л газа, более 20 000 тонн соли и 24 000 тонн песка.

"В случае дальнейшего осложнения погодных условий "Киевавтодор" имеет соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники (в настоящее время в распоряжении Автодоровцы 380 единиц)", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на протяжении всей ночи 7 января предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" расчищали улицы и дороги столицы от снега. Так, 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада с ручной уборки в течение ночи убирали улично-дорожную сеть города Киева от последствий снегопада, добавили в КГГА.

"Кроме того, 85 снегоочистительных машин, 96 солеразбрасывателей, 57 тракторов со специальным оборудованием и другая снегоуборочная техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" без остановки расчищали от снега магистрали, мосты, путепроводы", - отметили в городской администрации.

Коммунальщики отметили, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. "Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу, пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц и трафик не станет максимально безопасным", - добавили в КГГА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы