Дороги Киева убирают более 500 единиц техники - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Улицы Киева от последствий снегопада убирают более 500 единиц техники, при условии дальнейшего осложнения погодных условий "Киевавтодор" имеет соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Улицы Киева от последствий снегопада продолжают убирать: сейчас задействовано более 500 единиц техники, в том числе коммунальной корпорации "Киевавтодор" и жилищных организаций", - говорится в сообщении.
Как сообщили в КК "Киевавтодор", предприятие обеспечено достаточными запасами материалов: на складах 150 л дизтоплива, 54 тыс. л бензина, 43 тыс. л газа, более 20 000 тонн соли и 24 000 тонн песка.
"В случае дальнейшего осложнения погодных условий "Киевавтодор" имеет соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники (в настоящее время в распоряжении Автодоровцы 380 единиц)", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что на протяжении всей ночи 7 января предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" расчищали улицы и дороги столицы от снега. Так, 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада с ручной уборки в течение ночи убирали улично-дорожную сеть города Киева от последствий снегопада, добавили в КГГА.
"Кроме того, 85 снегоочистительных машин, 96 солеразбрасывателей, 57 тракторов со специальным оборудованием и другая снегоуборочная техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" без остановки расчищали от снега магистрали, мосты, путепроводы", - отметили в городской администрации.
Коммунальщики отметили, что сильный мороз снижает эффективность реагентов, в частности соли. "Это значительно усложняет очистку дорог. В связи с этим коммунальщики обращаются к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться от поездок по городу, пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц и трафик не станет максимально безопасным", - добавили в КГГА.