Дороги Києва прибирають більше 500 одиниць теніки - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Вулиці Києві від наслідків снігопаду прибирають понад 500 одиниць техніки, за умови подальшого ускладнення погодних умов “Київавтодор” має відповідні договори на залучення додатково ще 180 одиниць техніки. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Вулиці Києві від наслідків снігопаду продовжують прибирати: наразі задіяно понад 500 одиниць техніки, в тому числі комунальної корпорації “Київавтодор” і житлових організацій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили в КК “Київавтодор”, підприємство забезпечене достатніми запасами матеріалів: на складах 150 л дизпалива, 54 тис. л бензину, 43 тис. л газу, понад 20 тисяч тонн солі та 24 тисячі тонн піску.
"У разі подальшого ускладнення погодних умов “Київавтодор” має відповідні договори на залучення додатково ще 180 одиниць техніки (наразі в розпорядженні автодорівців 380 одиниць)", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що упродовж всієї ночі 7 січня підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" розчищали вулиці і дороги столиці від снігу. Так, 252 одиниці снігоприбиральної техніки та 21 бригада з ручного прибирання протягом ночі прибирали вулично-дорожню мережу міста Києва від наслідків снігопаду, додали у КМДА.
"Окрім того, 85 снігоочисних машин, 96 солерозкидувачів, 57 тракторів зі спеціальним обладнанням та інша снігоприбиральна техніка комунальної корпорації "Київавтодор" без зупину розчищали від снігу магістралі, мости, шляхопроводи, тротуари, що утримуються підприємствами корпорації", - зауважили у міській держадміністрації.
Комунальники наголосили, що сильний мороз знижує ефективність реагентів, зокрема солі. "Це значно ускладнює очищення доріг. У звязку з цим комунальники звертаються до власників автомобілів із проханням утриматися від поїздок містом, поки триватиме інтенсивне прибирання та обробка вулиць і трафік не стане максимально безпечним", - додали у КМДА.
Нагадаємо, через негоду обмеження на рух транспорту досі діють у шести областях.