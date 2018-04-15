Приложение Opera VPN закрывается

Как сообщается, приложение Opera VPN для iOS и Android прекратит свою работу 30 апреля 2018 года.

Создатели приложения предложили своим пользователям перейти на другой, платный сервис SurfEasy Ultra VPN. Пользователи Opera Gold могут получить бесплатную подписку на год на это приложение. У остальных пользователей есть возможность получить подписку на сервис со скидкой в 80%.

Отметим, сервис Opera VPN позволяет обходить блокировки в Интернете.

Напомним, в России 13 апреля сайт Telegram и веб-версию мессенджера внесли в реестр запрещенной к распространению информации.

После в Госдуме заявили, что в связи с блокированием мессенджера Telegram рассмотрят необходимость запрета использование VPN-сервисов.