Приложение Opera VPN закрывается

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 9885 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 43847 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 87470 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107518 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115349 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128718 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144748 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147812 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 190113 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Приложение Opera VPN закрывается

Приложение Opera VPN закрывается

Киев  •  УНН

 • 16718 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Приложение Opera VPN, которое использовали для того, чтобы обойти блокировки в Интернете, прекращает свою работу. Об этом говорится на официальном сайте сервиса, передает УНН.

Как сообщается, приложение Opera VPN для iOS и Android прекратит свою работу 30 апреля 2018 года.

Создатели приложения предложили своим пользователям перейти на другой, платный сервис SurfEasy Ultra VPN. Пользователи Opera Gold могут получить бесплатную подписку на год на это приложение. У остальных пользователей есть возможность получить подписку на сервис со скидкой в 80%.

Отметим, сервис Opera VPN позволяет обходить блокировки в Интернете.

Напомним, в России 13 апреля сайт Telegram и веб-версию мессенджера внесли в реестр запрещенной к распространению информации.

После в Госдуме заявили, что в связи с блокированием мессенджера Telegram рассмотрят необходимость запрета  использование VPN-сервисов.

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