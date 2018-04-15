Додаток Opera VPN припиняє роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Додаток Opera VPN, який використовували для того, щоб обійти блокування в Інтернеті, припиняє свою роботу. Про це йдеться на офіційному сайті сервісу, передає УНН.
Як повідомляється, додаток Opera VPN для iOS і Android припинить свою роботу 30 квітня 2018 року.
Творці програми запропонували своїм користувачам перейти на інший, платний сервіс SurfEasy Ultra VPN. Користувачі Opera Gold можуть отримати безкоштовну передплату на рік на цю програму. У решти користувачів є можливість отримати підписку на сервіс зі знижкою в 80%.
Відзначимо, сервіс Opera VPN дозволяє обходити блокування в Інтернеті.
Нагадаємо, в Росії 13 квітня сайт Telegram і веб-версію месенджера внесли до реєстру забороненої до поширення інформації.
Після в Держдумі заявили, що у зв'язку з блокуванням месенджера Telegram необхідно переглянути необхідність заборони використання VPN-сервісів.