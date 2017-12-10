Сутки в АТО: Боевики 39 раз нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активизировался противник за темное время суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг неоднократно со 120-мм минометов, зенитной установки, вооружения БМП и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонных укреплениях у Троицкого и Крымского. Во время огневых провокаций в районе Луганского и Попасной противник несколько раз обстреливал украинские опорные пункты из минометов 82-го калибра и гранатометов. Из вооружения БМП боевики нарушали перемирие вблизи зайцев, а из пулеметов - осуществляли обстрелы по опорным пунктам неподалеку Новоалександровки и Светлодарска.

На Донецком направлении враждебная активность сосредоточилась в районе Авдеевки. Здесь захватчики из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а с пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки. Кроме того, на Приазовье незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по защитниках Водяного и Талаковки.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случаях, когда обстрелы противника составили непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения Вооруженных Сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Украинские Национальные Новости

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