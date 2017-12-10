Доба в АТО: Бойовики 39 разів порушили перемир'я, жоден український воїн не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активізувався противник за темної пори доби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку ворог неодноразово зі 120-мм мінометів, зенітної установки, озброєння БМП та стрілецької зброї вів вогонь по наших оборонних укріпленнях біля Троїцького і Кримського. Під час вогневих провокацій у районі Луганського і Попасної противник декілька разів обстрілював українські опорні пункти з мінометів 82-го калібру і гранатометів. З озброєння БМП бойовики порушували перемир’я поблизу Зайцевого, а з кулеметів - здійснювали обстріли по опорних пунктах неподалік Новоолександрівки та Світлодарська.
На Донецькому напрямку ворожа активність зосередилася в районі Авдіївки. Тут загарбники з 82-мм мінометів вели вогонь по оборонцях Пісків і шахти Бутівка, а з піхотного озброєння обстрілювали південні околиці Авдіївки. Крім того, на Приазов’ї незаконні збройні формування відкривали вогонь з гранатометів і озброєння БМП по захисниках Водяного і Талаківки.
Загалом, за минулу добу, зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, підрозділи Збройних Сил України відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.