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В ВАКС направлено дело в отношении депутата Киевского облсовета, которого поймали на взятке

Киев • УНН

 • 12967 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено дело в отношении депутата Киевского облсовета Александра Мефодия, по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП в Facebook.

В ВАКС направлено дело в отношении депутата Киевского облсовета, которого поймали на взятке

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ составлено и направлено в суд обвинительный акт в отношении депутата Киевского областного совета", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киевской области при получении 5 тысяч долларов взятки полиция задержала депутата облсовета.

Как ранее сообщалось, речь идет о депутате Александре Мефодие, проживающем в селе Любарцы Бориспольского района. Эту информацию сообщил секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.

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