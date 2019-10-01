В ВАКС направлено дело в отношении депутата Киевского облсовета, которого поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено дело в отношении депутата Киевского облсовета Александра Мефодия, по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП в Facebook.
"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ составлено и направлено в суд обвинительный акт в отношении депутата Киевского областного совета", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Киевской области при получении 5 тысяч долларов взятки полиция задержала депутата облсовета.
Как ранее сообщалось, речь идет о депутате Александре Мефодие, проживающем в селе Любарцы Бориспольского района. Эту информацию сообщил секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок.