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До ВАКС скеровано справу стосовно депутата Київської облради, якого затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано справу стосовно депутата Київської облради Олександра Мефодія, за обвинуваченням у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП у Facebook.

До ВАКС скеровано справу стосовно депутата Київської облради, якого затримали на хабарі

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ складено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської обласної ради", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, на Київщині під час отримання 5 тисяч доларів хабаря поліція затримала депутата облради.

Як раніше повідомлялося, йдеться про депутата Олександра Мефодія, який проживає у селі Любарці, Бориспільського району. Цю інформацію повідомив секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок.

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