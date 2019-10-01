До ВАКС скеровано справу стосовно депутата Київської облради, якого затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано справу стосовно депутата Київської облради Олександра Мефодія, за обвинуваченням у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП у Facebook.
"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ складено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської обласної ради", - йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, на Київщині під час отримання 5 тисяч доларів хабаря поліція затримала депутата облради.
Як раніше повідомлялося, йдеться про депутата Олександра Мефодія, який проживає у селі Любарці, Бориспільського району. Цю інформацію повідомив секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок.