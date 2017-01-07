К расчистке автодорог в Украине привлечено 503 единицы техники - ГосЧС

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 503 ед. техники и 740 человек", - говорится в сообщении.

Также в ГосЧС сообщили, что 6 января в связи с ухудшением погодных условий с целью недопущения заторов в движении и оперативного расчистки дорог от снега введено ограничение на движение автотранспортных средств на автодорогах страны. Это касается Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областей.