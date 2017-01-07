До розчищення автодоріг в Україні залучено 503 одиниці техніки - ДСНС

"Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 503 од. техніки та 740 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС повідомили, що 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов з метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу введено обмеження на рух автотранспортних засобів на автодорогах країни. Це стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.