В Одессу с рабочим визитом приедет П.Порошенко

По его словам, П.Порошенко представит нового губернатора Одесской области Максима Степанова, а также проведет совещание с главами Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областных администраций.

В свою очередь, в пресс-службе Одесской ОГА рассказали, что в связи с ухудшением погодных условий на данный момент неизвестна точная программа визита Президента в Одессу.

Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта ограничено на трассе М-15 Одесса-Рени.