В Одессу с рабочим визитом приедет П.Порошенко
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. Завтра, 12 января, Президент Украины Петр Порошенко представит нового руководителя Одесской области. Об этом на своий странице в Facebook написал глава Центра аналитических исследований Андрей Сенченко, сообщает УНН.
По его словам, П.Порошенко представит нового губернатора Одесской области Максима Степанова, а также проведет совещание с главами Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областных администраций.
В свою очередь, в пресс-службе Одесской ОГА рассказали, что в связи с ухудшением погодных условий на данный момент неизвестна точная программа визита Президента в Одессу.
Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта ограничено на трассе М-15 Одесса-Рени.