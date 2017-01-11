До Одеси із робочим візитом приїде П.Порошенко

За його словами, П.Порошенко представить нового губернатора Одещини Максима Степанова, а також проведе нараду із головами Запорізької,Миколаївської, Херсонської, Одеської обласних адміністрацій.

У свою чергу, в прес-службі Одеської ОДА розповіли, що у зв'язку із погіршенням погодних умов на цей момент невідома точна програма візиту Президента до Одеси.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту обмежено на трасі М-15 Одеса-Рені.