До Одеси із робочим візитом приїде П.Порошенко
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 січня. УНН. Завтра, 12 січня, Президент України Петро Порошенко представить нового очільника Одеської області. Про це на своій сторінці у Facebook написав голова Центру аналітичних досліджень Андрій Сенченко, повідомляє УНН.
За його словами, П.Порошенко представить нового губернатора Одещини Максима Степанова, а також проведе нараду із головами Запорізької,Миколаївської, Херсонської, Одеської обласних адміністрацій.
У свою чергу, в прес-службі Одеської ОДА розповіли, що у зв'язку із погіршенням погодних умов на цей момент невідома точна програма візиту Президента до Одеси.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту обмежено на трасі М-15 Одеса-Рені.