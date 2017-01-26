В квартиру задержанного в Крыму адвоката также пришли с обыском
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В квартиру задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова пришли с обыском после того, как его провели в адвокатском офисе. Об этом сообщил активист Осман Арифм на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Обыск в квартире Эмиля Курбединова, люди с автоматами в масках без опознавательных знаков", - сообщил он.
По его словам, у дверей квартиры адвоката находится около 20 человек.
"Слышны крики женщин, плач ребенка", - добавил О.Арифм.
Напомним, в Крыму задержали адвоката Э.Курбединова. К нему в офис пришли с обыском.
По информации журналиста А.Наумлюка, Э.Курбединову должны избрать меру пресечения в крымском суде.