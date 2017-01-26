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В квартиру задержанного в Крыму адвоката также пришли с обыском

В квартиру задержанного в Крыму адвоката также пришли с обыском

Киев • УНН

 • 7859 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В квартиру задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова пришли с обыском после того, как его провели в адвокатском офисе. Об этом сообщил активист Осман Арифм на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Обыск в квартире Эмиля Курбединова, люди с автоматами в масках без опознавательных знаков", - сообщил он.

По его словам, у дверей квартиры адвоката находится около 20 человек.

"Слышны крики женщин, плач ребенка", - добавил О.Арифм.

Напомним, в Крыму задержали адвоката Э.Курбединова. К нему в офис пришли с обыском.

По информации журналиста А.Наумлюка, Э.Курбединову должны избрать меру пресечения в крымском суде.

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