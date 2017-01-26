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До квартири затриманого у Криму адвоката також прийшли з обшуком

До квартири затриманого у Криму адвоката також прийшли з обшуком

Київ • УНН

 • 7861 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. До квартири затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова прийшли з обшуком після того, як його провели в адвокатському офісі. Про це повідомив активіст Осман Аріфм на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Обшук в квартирі Еміля Курбедінова, люди з автоматами в масках без розпізнавальних знаків", - повідомив він.

З його слів, біля дверей квартири адвоката перебуває близько 20 осіб.

"Чути крики жінок, плач дитини", - додав О.Аріфм.

Нагадаємо, у Криму затримали адвоката Е.Курбедінова. До нього в офіс прийшли з обшуком.

За інформацією журналіста А.Наумлюка, Е.Курбедінову мають обрати запобіжний захід у кримському суді.

Українські Національні Новини

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