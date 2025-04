До 18 тыс. жителей остались без электричества из-за снегопада в Канаде

По данным на 23.13, число оставшихся без электроэнергии жителей составило около 18 тыс. человек. Однако компания сообщила об успехах в восстановлении подачи электричества

К настоящему моменту около 6,5 тыс. жителей региона Лоуэр-Мейнленд остаются без электроснабжения, еще 2,8 тыс. - на острове Ванкувер.

В компании подчеркивают, что восстановительные работы осложняются погодными условиями.

Crews making significant restoration progress through today; down to ~ 18,000 customers still out. Continuing to restore as quickly as we can

- BC Hydro (@bchydro) 4 февраля 2017 г.

We've made significant progress w / 6500 #LowerMainland and 2800 #VancouverIsland customers remaining out. Work continues on smaller pockets.

- BC Hydro (@bchydro) 5 февраля 2017 г.