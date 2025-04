До 18 тис. жителів залишилися без електрики через снігопад у Канаді

За даними на 23.13, число залишившихся без електроенергії жителів становило близько 18 тис. людей. Проте компанія повідомила про успіхи у відновленні подачі електрики

До теперішнього моменту близько 6,5 тис. жителів регіону Лоуер-Мейнленд залишаються без електропостачання, ще 2,8 тис. — на острові Ванкувер.

У компанії підкреслюють, що відновлювальні роботи ускладнюються погодними умовами.

Crews making significant restoration progress through today; down to ~18,000 customers still out. Continuing to restore as quickly as we can

— BC Hydro (@bchydro) 4 февраля 2017 г.

We’ve made significant progress w/6500 #LowerMainland and 2800 #VancouverIsland customers remaining out. Work continues on smaller pockets.

— BC Hydro (@bchydro) 5 февраля 2017 г.