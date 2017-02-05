До 18 тис. жителів залишилися без електрики через снігопад у Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Близько 18 тис. канадців залишилися без електрики через потужний снігового циклону. Про це повідомила енергомережева компанія BC Hydro в Twitter, передає УНН.
За даними на 23.13, число залишившихся без електроенергії жителів становило близько 18 тис. людей. Проте компанія повідомила про успіхи у відновленні подачі електрики
До теперішнього моменту близько 6,5 тис. жителів регіону Лоуер-Мейнленд залишаються без електропостачання, ще 2,8 тис. — на острові Ванкувер.
У компанії підкреслюють, що відновлювальні роботи ускладнюються погодними умовами.
Crews making significant restoration progress through today; down to ~18,000 customers still out. Continuing to restore as quickly as we can— BC Hydro (@bchydro) 4 февраля 2017 г.
We’ve made significant progress w/6500 #LowerMainland and 2800 #VancouverIsland customers remaining out. Work continues on smaller pockets.— BC Hydro (@bchydro) 5 февраля 2017 г.