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Днепропетровский суд отменил мораторий на продажу алкоголя ночью

Киев • УНН

 • 9446 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. С сегодняшнего дня все магазины города Каменское (Днепропетровская область) могут осуществлять реализацию алкогольных напитков круглосуточно. Об этом сообщил адвокат Иван Переверзев в Фейсбук, передает УНН.

Днепропетровский суд отменил мораторий на продажу алкоголя ночью

"Сегодня Днепропетровский апелляционный административный суд оставил в силе постановление Заводского райсуда Каменского об отмене решения городского совета в части, запрещающей продажу алкоголя после 21.00. Постановление апелляционной инстанции вступило в силу с момента оглашения.

Просьба к мэру и депутатам: читайте законы, перед тем, как придумывать и принимать популистские решения ", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, Верховный суд Украины определил, что запрет горсовета на продажу алкоголя ночью - незаконный .

Также напомним, АМКУ требует от Киевского городского совета отменить ограничения на продажу алкогольной продукции в столице в ночное время. Поскольку указанное решение горсовета противоречит законам и приводит к антиконкурентным действиям на рынке.

Запрет продажи алкоголя ночью в Киеве также обжаловано в суд .

По словам эксперта алкогольного рынка И.Товкача, запрещая ночную продажу алкоголя столичная власть движется российским сценарием . Такая практика органов местного самоуправления стимулирует развитие теневого рынка алкоголя, сказал он.

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