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Дніпропетровський суд скасував мораторій на продаж алкоголю вночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. З сьогоднішнього дня всі магазини міста Кам’янське ( Дніпропетровська область) можуть здійснювати реалізацію алкогольних напоїв цілодобово. Про це повідомив адвокат Іван Переверзев у Фейсбук, передає УНН.

Дніпропетровський суд скасував мораторій на продаж алкоголю вночі

“Сьогодні Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд залишив в силі постанову Заводського райсуду Каменського про скасування рішення міської ради в частині, яка забороняє продаж алкоголю після 21.00. Постанова апеляційної інстанції вступила в силу з моменту проголошення.

Прохання до мера і депутатів: читайте закони, перед тим, як придумувати і приймати популістські рішення”, — зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Верховний суд України визначив, що заборона міськради на продаж алкоголю вночі — незаконна.

Також нагадаємо, АМКУ вимагає від Київської міської ради скасувати обмеження на продаж алкогольної продукції у столиці в нічний час. Оскільки вказане рішення міськради суперечить законам та призводить до антиконкурентних дій на ринку.

Заборону продажу алкоголю вночі у Києві також оскаржено до суду.

За словами експерта алкогольного ринку І.Товкача, забороняючи нічний продаж алкоголю столична влада рухається російським сценарієм. Така практика органів місцевого самоврядування стимулює розвиток тіньового ринку алкоголю, сказав він.

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