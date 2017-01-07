Для расчистки дорог в Запорожской области привлекли 8 единиц техники

КИЕВ. 7 января. УНН. На дорогах области работает 10 дорожных работников. Задействовано 8 мощных механизмов, в том числе 3 пескоразбрасывателя, 2 автогрейдера и остальные - другая спецтехника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Запорожской области.