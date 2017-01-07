Для расчистки дорог в Запорожской области привлекли 8 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На дорогах области работает 10 дорожных работников. Задействовано 8 мощных механизмов, в том числе 3 пескоразбрасывателя, 2 автогрейдера и остальные - другая спецтехника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Запорожской области.
Температура по области +2...- 2. Местами туман. Покрытие автодорог: местами гололед, обработано противогололедными материалами.
Проезд по автодорогам области обеспечен.
Служба автомобильных дорог в Запорожской области обращается ко всем пользователям дорог с просьбой быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и учитывать проявления непогоды.
Напомним, 6 января для расчистки дорог в Запорожской области привлекли 36 единиц техники.