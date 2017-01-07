Для розчищення доріг на Запоріжжі залучили 8 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На дорогах області працює 10 дорожніх працівників. Задіяно 8 потужних механізмів, в тому числі 3 піскорозкидачи, 2 автогрейдери та решта — інша спецтехніка. Про це УНН повідомляє із посиланням на Службу автомобільних доріг у Запорізькій області.
Температура по області +2...-2. Місцями мряка. Покриття автодоріг: місцями ожеледь, оброблено протиожеледними матеріалами.
Проїзд по автодорогах області забезпечено.
Служба автомобільних доріг у Запорізькій області звертається до всіх користувачів доріг з проханням бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху та зважати на прояви негоди.
Нагадаємо, 6 січня для розчищення доріг на Запоріжжі залучили 36 одиниць техніки.