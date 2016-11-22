Для наращивания сырьевой базы в атомной энергетике на руководящие должности ГП надо назначать профессионалов - геолог

"Понимаете, это единственное предприятие на сегодня в Украине, которое занимается поиском и развитием радиоактивного сырья в Украине. На сегодня, вы знаете, что Украина себя обеспечивает на 40% своим сырьем (ураном - ред), а значит надо наращивать сырьевую базу для атомной энергетики, уранодобывающей промышленности.

Чтобы Концепция развития атомной энергетики на 2016-2020 годы не осталась на бумаге, для этого в первую очередь надо: чтобы государство обратило свое внимание вообще на геологию, на отрасль и необходимо финансирование. А во-вторых, нужно, чтобы на руководящие должности государственной геологической службы назначали людей не по партийному списку и, как говорят, за "личную преданность", а по профессиональным знаниями", - подчеркнул он.

Напомним, в начале ноября Кабмин принял решение о Концепции развития атомного комплекса Украины, которая предусматривает, что мы полностью будем обеспечивать себя производством уранового концентрата и строить завод.

Вместе с тем, стратегическое научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы.

Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность.