Для нарощування сировинної бази в атомній енергетиці на керівні посади ДП треба призначати професіоналів - геолог

“Розумієте, це єдине підприємство на сьогодні в Україні, яке займається пошуком та розвитком радіоактивної сировини в Україні. На сьогодні, ви знаєте, що Україна себе забезпечує на 40% своєю сировиною (ураном - ред), а значить треба нарощувати сировинну базу для атомної енергетики, урановидобувної промисловості.

Аби Концепція розвитку атомної енергетики на 2016-2020 роки не лишилась на папері, для цього в першу чергу треба: щоб держава звернула свою увагу взагалі на геологію, на галузь і необхідне фінансування. А по-друге, треба, щоб на керівні посади державної геологічної служби призначали людей не за партійним списком і, як кажуть, за "личную преданность", а за фаховими знаннями”, - наголосив він.

Нагадаємо, на початку листопада Кабмін ухвалив рішення про Концепцію розвитку атомного комплексу України, яка передбачає, що ми повністю будемо забезпечуватися себе виробництвом уранового концентрату і будуватимемо завод.

Разом з тим, стратегічне науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.