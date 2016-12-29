Девушка в Запорожье порезала себя стеклом из-за неразделенной любви
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вчера в Шевченковском районе Запорожья молодая девушка угрожала совершить самоубийство из-за неразделенной любви. До приезда полиции она порезала себя стеклом в живот. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции города.
Так, в полицию обратилась мать бывшего парня девушки. Мать заявила, что девушка приходила к ним и неоднократно угрожала совершить самоубийство.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, они застали эту девушку, которая стеклом от бутылки нанесла себе ранения в живот. Была вызвана "скорая". Врачи по приезду также диагностировали у девушки состояние алкогольного опьянения.
Напомним, как сообщал УНН, двое парней в Запорожье попали под лед, одного спасли .