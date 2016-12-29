Дівчина у Запоріжжі порізала себе склом через нерозділене кохання

Так, до поліції звернулась мати колишнього хлопця дівчини. Мати заявила, що дівчина приходила до них і неодноразово погрожувала вчинити самогубство.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони застали цю дівчину, яка склом від пляшки нанесла собі поранення у живіт. Була викликана "швидка". Лікарі по приїзду також діагностували у дівчини стан алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє парубків у Запоріжжі потрапили під кригу, одного врятували.