Дівчина у Запоріжжі порізала себе склом через нерозділене кохання
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Учора у Шевченківському районі Запоріжжя молода дівчина погрожувала вчинити самогубство через нерозділене кохання. До приїзду поліції вона порізала себе склом у живіт. Про це УНН повідомили у Патрульній поліції міста.
Так, до поліції звернулась мати колишнього хлопця дівчини. Мати заявила, що дівчина приходила до них і неодноразово погрожувала вчинити самогубство.
Коли поліцейські прибули на місце події, вони застали цю дівчину, яка склом від пляшки нанесла собі поранення у живіт. Була викликана "швидка". Лікарі по приїзду також діагностували у дівчини стан алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє парубків у Запоріжжі потрапили під кригу, одного врятували.