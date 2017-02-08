Девушка в Одессе выпрыгнула из окна многоэтажки

Трагедия произошла в одном из домов по ул. Бреуса. В результате падения с 8-го этажа девушка погибла сразу. По словам соседей, она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством из-за несчастной любви.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, выясняются все обстоятельства самоубийства.

Напомним, как сообщал УНН, участник АТО повесился в Тернопольской области.